Down sendromlu genç kızın kına gecesi hayali gerçeğe döndü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan down sendromlu Zeynep Tezgel adlı genç kızın kına gecesi organizasyonu hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi. Genç kız, kendisini hayaline kavuşturan Başkan Kılıç ile dans ederek doyasıyla eğlendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Zeynep Tezgel'in kına gecesi organizasyonu hayalini öğrenen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın talimatıyla belediye ekipleri harekete geçti. Tezgel'in hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başlayan ekipler, belediyenin düğün salonunu kına organizasyona göre hazırlayarak kına gecesine Tezgel'in ailesi ve yakınlarını davet ettiler. Kına gecesine uygun bir şekilde hazırlanarak salona gelen down sendromlu Zeynep Tezgel, hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan Başkan Kılıç ile birlikte karşılıklı oyun havası oynadı. Tezgel, ailesi ve yakınlarının katıldığı organizasyonda gönlünce eğlenerek unutamayacağı anlar yaşadı.

Düzenlenen programdan dolayı Başkan Fevzi Kılıç'a ve katılan tüm konuklara teşekkür ettiğini ifade eden Tezgel ailesi, “Zeynep gittiğimiz kına ve düğün cemiyetlerinde bu anları kendisi de yaşamak istiyordu, uzun zamandır hayalini kuruyordu. Desteklerinden dolayı Erenler Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç'a ve Zeynep'i yalnız bırakmayan tüm sevenlerimize yakınlarımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Etkinlikten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, “Güzel yürekli kardeşimiz Zeynep'i tebrik ediyorum, Rabbim ailesi ile birlikte kendisine sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip eylesin. Down Sendromu bir hastalık, rahatsızlık değildir. Biz Zeynep kardeşimizi seviyoruz, onun mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu.