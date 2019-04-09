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Down Sendromlu Milli Yüzücü Çağla'dan şampiyonada başarı

137 özel sporcunun katılımı ile Antalya’da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1.

137 özel sporcunun katılımı ile Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda Fatma Çağla Demir birinci olarak altın madalya kazandı.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1. Bölge Yüzme Şampiyonası, 137 özel sporcunun katılımı ile 2-4 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Muratpaşa Belediyesi Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonada 1'inciliği Fatma Çağla Demir, 2'nciliği Hande Özyer ve 3'üncülüğü ise Orkide Meltem Özkan aldı. 1. Bölge Yüzme Şampiyonu Fatma Çağla Demir, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye Şampiyonası'nda da başarı elde ederek, 15-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

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