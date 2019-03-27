Dr. Arslan: "Adapazarı'nı hasta halinden kurtarıp biz 'İYİ' edeceğiz"

Belediye Başkan adaylarının seçim çalışmalarına destek vermek için Adapazarı'na gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, programında konuşan Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, kenti hasta halinden kurtarıp iyi edecekleri sözünü verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'da ki Belediye Başkan adaylarının seçim çalışmalarına destek vermek için Adapazarı'na geldi. TEM Otoyolu gişelerinde partililerince karşılanan ve yoğun bir kalabalıkla Çark Caddesi'ne gelen Akşener, burada esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Daha sonrasında Çark Caddesi girişinde seçim otobüsüne gelen Akşener burada yoğun kalabalığa hitap etti. Programlar esnasında İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan'da, Akşener'e destek verdi.

Çark Caddesi girişinde seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Arslan, "Siz emin olun, Adapazarı emin olacak. Siz güvenin, Adapazarı'nı biz hasta halinden kurtarıp 'İYİ' edeceğiz. Yenikent, ölü kent diyor arkadaşımız biz ölü kent diye bir şey kabul etmiyoruz hepsini diri kent yapacağız Allah'ın izni ile. Ulaşımı, altyapısı, çöp, köpek sorunuyla hiçbir şey kalmayacak emin olun inşallah. Allah hepinizde razı olsun" dedi.