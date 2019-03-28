Dr. Arslan, Ozanlar'da davul zurnayla karşılandı

Aydoğan Arslan, Ozanlar Mahallesi'nde katıldığı programda davul zurna, meşale ve havai fişeklerle karşılandı.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Adayı Arslan, gündüzleri esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelirken, akşamları ise mahalle kahvelerinde Adapazarlı hemşehrileriyle buluşuyor. Arslan, devam ettirdiği çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak ve Bakırcılar Çarşısı üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Daha sonrasında Ozanlar Mahallesi'nde kahvehanede vatandaşlarla buluşan Aydoğan Arslan, katıldığı programda davul zurna, meşale ve havai fişekler eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Arslan, programının devamında ise Adapazarı Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetleri ve halkla olan ilişkileriyle iz bırakan Ünal Ozan'ın evinde ailesini ziyaret ederek sohbet etti. Aydoğan Arslan, ziyaretinde; hizmet konusunda kentin 2'nci Ünal Ozan'ı olmak istediği konusunda vurgu yaptı.

Kente yapılmayan hizmetlerin hesabının sorulma vakti geldi

Kahvehanede vatandaşlara seslenen Arslan, “Kentimize yapılmayan hizmetlerin hesabının sorulma vaktinin geldiğini düşünüyorum. 1994'ten beri 5 dönem geçti ama hizmet konusunda her dönemde ayrı ayrı başarısız oldular. Maalesef hiçbir adım ileri gitmedik ve hatta geri gittik. Artık bu seçimde de sizi kandırmalarına müsaade etmeyin. Bu işi düzeltecek olan birisi varsa Allah'ın izniyle o kişiler biziz, biz düzelteceğiz ve bize güvenin diyoruz” dedi.

Kardeşlik hukukunun hakim olduğu Adapazarı

Adapazarı'nı yeniden mamur hale getireceklerini söyleyen Dr. Arslan, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden, çeşitliliğimizi zenginlik olarak görerek, bu şehrin sahibi insanları yönetime katılımcı kılarak el ele, gönül gönüle vererek Adapazarı'nı yeniden mamur hale getireceğiz. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, spor alanlarıyla, sosyal tesisleriyle planlı bir Adapazarı'ndan başlayarak çevreci ve vizyoner bakışla örnek bir Adapazarı hedeflemekteyiz. Tarihte adını ticaretten alan bir şehir olan Adapazarı'nın modern dünyamızda yeniden ticaretin kalbi olacağı sosyal yaşam merkezleri ile kültürel tesisleri ile yaşlısından gencine, çalışanından emeklisine, çiftçisinden tüccarına toplumun tüm kesimlerinin huzur içinde ve bir arada güvenle yaşadığı, kardeşlik hukukunun hakim olduğu emin bir Adapazarı'na ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Adapazarı patatesin memleketi değil miydi?

Tarıma doğru müdahalelerin yapılmadığı takdirde ilerleyen yıllarda büyük sorunlara yol açabileceğinin altını çizen Başkan Adayı Arslan, “Türkiye'nin en verimli 2'nci toprağında yaşıyoruz. Ancak şehrimiz genelinde tarım faaliyetleri, sürekli ileriye gitmesi gerekirken maalesef büyük bir gerileme içerisinde. Siz Türkiye'nin en verimli topraklarında tarım ve hayvancılık yapılmasına müsaade etmiyorsanız nerede müsaade edeceksiniz? Mercimek, nohut, buğday ve hatta samanı bile dışarıdan alıyoruz. Tarıma şimdi doğru müdahaleleri yapmazsak 25 sene sonra aç kalırız. Burası patatesin memleketi değil miydi? 1950 ve 60'lardan filmleri açın bir bakın çoğu sahnelerde Adapazarı patatesi diye bağırır sokakta satıcılar. Ama maalesef Adapazarı patatesi diye bir şey kalmadı. Artık patatesi bile dışarıdan alıyoruz. Biz tarım konusuna ayrı bir hassasiyet göstererek bu konuyla alakalı birçok proje hazırladık” şeklinde konuştu.