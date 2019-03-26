Dr. Arslan'dan hemşehrilerine mektup

Aydoğan Arslan'ın kaleme aldığı mektup, Yenikent Bölgesi'nde ki vatandaşlara ulaştırıldı.

Aydoğan Arslan, Karaman, Camili ve Korucuk Bölgesi'nde ikamet eden hemşehrilerine kendisini ifade eden bir mektup yazdı. Arslan'ın kaleme aldığı mektup Yenikent Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlara ulaştırıldı. Başkan Adayı Aydoğan Arslan, kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektupta Adapazarı'nın Yenikent bölgesini unutulan bir bölge olmaktan kurtarmak istediklerini belirtti. Deprem sonrası oluşturan Yenikent bölgesinin çok ihmal edildiğini ifade eden Arslan, Korucuk-Camili ve Karaman Mahallelerinin üvey evlat durumunu sonlandıracaklarını söyledi.

Arslan, “Değerli hemşehrilerim; ben Aydoğan Arslan. 1968 Adapazarı doğumluyum. Büyük Gazi İlkokulu'nda başladığım öğrenim hayatımı 1990 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. 29 yıllık meslek hayatımın 9 yılını SSK Hastanesi'nde, 4 yılını İl Sağlık Müdürü olarak, 16 yılını da özel sektörde Başhekim Yardımcısı olarak sürdürdüm. Adaylık sürecim bir özlemle başladı. İnsanların samimi ve tanış olduğu, çocukların ve gençlerin huzurla dolaşabildiği, yardımlaşma ve paylaşmanın tek geçer akçe olduğu, insanlarının konutlarının dış kapılarının gün içinde devamlı açık olduğu ve güvenli bir şehir olan geçmişin şirin şehri Adapazarı'nı özlemekle. Ama geçen yıllar boyu, şehrim daha modern olacak derken sadece binaların yüksekliği uzadı. Zenginliğimiz artıyor derken insanlarımız birbirlerine yabancılaştı, yardımlaşma yerini ötekileşmeye bıraktı. Hepimizde hata olabilir ama bunu düzeltecek olan biziz” dedi.

Arslan mektubunun devamında, Adapazarı'nı yeniden mamur hale getireceklerini belirterek, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden, çeşitliliğimizi zenginlik olarak görerek, bu şehrin sahibi insanları yönetime katılımcı kılarak el ele, gönül gönüle vererek Adapazarı'nı yeniden mamur hale getireceğiz. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, spor alanlarıyla, sosyal tesisleriyle planlı bir Adapazarı'ndan başlayarak çevreci ve vizyoner bakışla örnek bir Adapazarı hedeflemekteyiz. Tarihte adını ticaretten alan bir şehir olan Adapazarı'nın modern dünyamızda yeniden ticaretin kalbi olacağı sosyal yaşam merkezleri ile kültürel tesisleri ile yaşlısından gencine, çalışanından emeklisine, çiftçisinden tüccarına toplumun tüm kesimlerinin huzur içinde ve bir arada güvenle yaşadığı, kardeşlik hukukunun hakim olduğu emin bir Adapazarı'na ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm bunları hedeflerken de Yenikent'i unutulan bir bölge olmaktan kurtarmak istiyoruz. Manevi değerlerimizi unutmadan, çağı yakalamış bir geleceğe şehrimizi hazırlamak için Türkiye'den ve dünyadan birçok İyi Belediyecilik hizmetleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucu büyük bir ekiple hazırladığımız ‘Yepyeni Adapazarı'nı' sizlerle beraber inşa etmek için desteğinize ve dualarınıza talibim. En içten dileklerimle ve saygılarımla” ifadelerine yer verdi.