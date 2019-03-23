Dr. Aydoğan Arslan: “İşinizin garantisi benim”

Aydoğan Arslan, “Adapazarı'nı birlikte örnek şehir yapacağız” felsefesi ile belediye çalışanlarını ziyaret etti. Dr. Arslan, belediye çalışanlarına, “Özlük haklarınızın ve çalışma koşullarının düzeltilmesi, iyileştirilmesini sağlayarak işe başlayacağız” dedi.

Aydoğan Arslan seçim çalışmaları kapsamında “Adapazarı'nı birlikte örnek şehir yapacağız” dediği personeli ziyaret etti. Adapazarı Belediyesi hizmet binasını gezen Dr. Arslan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Teknik Birimler şantiyesi ve Fen İşleri Müdürlüklerini de ziyaret ederek çalışanlarıyla sohbet etti. Belediye çalışanları ile tek tek görüşerek sıkıntılarını dinleyen Arslan, özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilebilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti. Ziyaretler esnasında konuşan Aydoğan Arslan, “Sizin işinizin garantisi benim. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren birlikte çalışacağız. Şehrimizi hep birlikte tarımda, turizmde, ticarette ve özellikle sosyal belediyecilikte örnek yapacağız. Özlük haklarınızın ve çalışma koşullarının düzeltilmesi, iyileştirilmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.