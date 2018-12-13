Drenaj kanallarına Büyükşehir ekipleri müdahale etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, drenaj kanalları temizlik çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi, tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daire Başkanlığı olarak sulama göletleri, drenaj kanalları ve sulama kanallarının bakım, onarım ve kontrol çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Teknik ekibimizin sahada yaptığı incelemelerle tespit edilen ve ihtiyaç duyulan noktalara vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için anında müdahale ediyoruz. Bu kapsamda drenaj kanallarının bakımı için 2017 yılında 466 bin 387 TL'lik yatırım yaptık. Bu yıl ise ilkbahar ayları içerisinde de 205 bin TL'lik yatırımla drenaj kanallarının bakım ve ıslahını gerçekleştirdik. Yıl içindeki çalışmalarımız devam etmekte olup şuanda Bağlar Mahallesi, Süleymanbey Mahallesi, Kömürlük Mahallesi ve Poyrazlar Mahallesi'nden geçen drenaj kanalının bakım ve ıslah çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Daire Başkanlığı olarak Sakarya genelinde bulunan drenaj kanallarının bakımı ve ıslahı içinde 2 bin saatlik bir çalışma öngörüyoruz. İhalenin ardından çalışmalara başlayacağız. Şehrimizde tarımı geliştirmeye vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” dedi.