İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dualar Barış Pınarı Kahramanlarına

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Barış Pınarı Harekatını desteklemek için bir araya geldiler.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Barış Pınarı Harekatını desteklemek için bir araya geldiler.


Barış Pınarı Harekatı kahramanlarının başarısı ve selameti için okul bahçesinde toplanarak toplu hatim yaptılar. Okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenler Kur'an-ı Kerim okuyarak 4 adet hatim ve 150 adet Fetih Suresi okuyarak sınırda teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiğe manevi destekte bulundular. Duygusal bir atmosferde gerçekleşen etkinlik sonunda okul müdürü Feramuz Koşar yapılan Hatimler ve Fetih Sureleri için hatim duası yaptırarak kahraman Türk Ordusuna muzafferiyetler diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.