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Duble yolda 4 araçlı zincirleme trafik kazası

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda 4 aracın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda 4 aracın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Kaza, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Korucuk duble yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre aksadı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Kazada, herhangi bir kişinin yaralanmaması teselli kaynağı olurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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