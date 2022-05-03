Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kaynarca D014 duble karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 3190 plakalı otomobil ile 54 BK 257 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri ters döndü. Toplam 4 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.