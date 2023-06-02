Duble yolda kontrolden çıkan kamyon tarlaya devrildi: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D020 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan kamyon tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.55 sıralarında Adapazarı-Kaynarca D020 karayolu Güven Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan Polat U. (55) idaresindeki 41 N 5540 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak tarlaya devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinen ulaşan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.