Duble yolda korkutan kaza: Kontrolden çıkarak karşı yöne geçti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek zincirleme kazaya sebep oldu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek zincirleme kazaya sebep oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan 54 ZU 330 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöndeki 54 B 7534 plakalı otomobile çarptı. Kaza sebebiyle yavaşlayan 54 ADC 808 plakalı otomobilinde karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.