Duble yolu bırakıp bakın nereden gitti

Sakarya'da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Otomobilin ilginç yolculuğu ise görenleri şaşırttı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.