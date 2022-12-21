Düğün konvoyu olayında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2021 yılı Ocak ayında nikah konvoyunda çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi 2 kişinin ise yaralanması ile neticelenen silahlı kavgaya ilişkin görülen davada tutuksuz yargılanan 3 kişi, mahkeme kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu çerçevede konuya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

28 Ocak 2021 yılında Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak'ta bulunan özel hastane önünde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin dava sürüyor. Bu çerçevede Sakarya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.B., tutuksuz olarak yargılanan İ.İ., M.K.İ. ve H.İ. ile taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Görülen duruşmada ise mahkeme heyeti H.B.'nin tutukluluk halinin devamına İ.İ., M.K.İ. ve H.İ.'nin ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Bu çerçevede konuya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Ne olmuştu

Olay, 28 Ocak 2021 tarihinde öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak'ta bulunan özel hastane önünde H.B., nikah konvoyunda tartışma yaşadığı 3 kişiye yanında taşıdığı silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ali Atmaca, F.A., A.A. yaralandı. Bölgede bulunan özel hastanenin sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için bölgeye koştu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan dehşet saldırı sonrasında sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale ettiği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılardan F.A. ve A.A.'yı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Atmaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheli 27 yaşındaki H.B., olaydan yaklaşık 1 yıl sonra İstanbul'da yakalanırken olaya karıştığı tespit edilen İ.İ., M.K.İ. ve H.İ. isimli 3 şüphelide gözaltına alındı. Sevk edildikleri mahkemece H.B. tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.