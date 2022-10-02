Düğün konvoyunda kaza: Otomobil şarampole uçtu

Sakarya'da düğün konvoyundaki bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Merkez Mahallesi Karasu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 54 SB 057 plakalı Ford marka kamyonetin kasasındaki ipi kopan fidanlar yola savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan ve düğün konvoyunda bulunan 42 AKL 697 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü H.Ü. de, fidanlara çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan D.E., C.Ü. ile E.E. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında tedbir amaçlı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.