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Düğünde çıkan müzik kavgası polisin müdahalesiyle son buldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir düğündeki müzik seçim tartışmasından çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir düğündeki müzik seçim tartışmasından çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.


Ömercikler Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda, müzik seçimi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın yerin kavgaya bırakması sonrasında durum polis ekiplerine bildirildi. Kavga, polis ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi sonrasında son buldu.

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