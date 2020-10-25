Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası 'Elite kadınlar' kategorisinin startı verildi

Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı ve 30 ülkeden 104 sporcunun katıldığı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda ‘Elite Kadınlar' kategorisi yarışında start verildi.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan ‘2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına' yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katılıyor. Bu kapsamda ‘Elite Kadınlar' kategorisinde start verilen yarışta 35 kadın sporcu 110 kilometrelik parkur yolunu en kısa zamanda tamamlamak için ter dökecek.