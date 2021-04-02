Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde polis oldular, mutlulukları gözlerinden okundu

Polis kıyafetlerini giyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, Serdivan Nilüfer Özel Eğitim Merkezi Uygulama Okulunu ziyaret ederek, özel gereksinimli öğrenciler ile bir araya geldi. Polis ağabeyleriyle keyifli zaman geçiren özel öğrenciler, polis kıyafetleriyle motosiklete bindiler. Yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunan özel gereksinimli öğrenciler ayrıca telsizden anons geçerek polisleri çok sevdiklerini söylediler.