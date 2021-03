Dünya şampiyonunun oğlu babasının izinden gidiyor

Video, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası'nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Kenan Sofuoğlu'na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu'nun "Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)" ifadeleri ile paylaştığı videoda, minik Zayn'ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullandığı ve babasının ona eşlik ettiği anlar yer alıyor.