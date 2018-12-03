“Dünya-Türkiye Ekonomisi ve Kripto Paraları” SAÜ'de konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Dünya Gazetesi Yazarı ve Eski FED Ekonomisti Erkin Özşahin konuşmacı olarak katıldı. Dünyanın en popüler kripto parası olan Bitcoin'in düzene meydan okuduğu için demokratik para olarak da anıldığını belirten Özşahin, Bitcoin'in mevcut durumun huzursuzluk ve yoksulluktan başka bir şey vaad edemediğini görenlerin başlattığı büyüyen bir dalga olduğunu söyledi. Kripto para birimi Bitcoin'in özelliklerini sıralayan Özşahin, banka gibi aracılara ihtiyaç duymayan bu para biriminin bürokratik kontrollerden uzak olduğunu, işletim maliyetlerini en aza indirdiğini, taşınılabilir ve bölünebilir özelliklere sahip taklit edilemeyecek şifreleme üzerine kurulu değer kullanabildiğini ve kimlik bilgisi gerektirmediğini anlattı.

Kripto para biriminin kuruluş aşaması hakkında da bilgi veren Özşahin yaptığı konuşmada, “18. yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Yahudi kökenli Alman aile Rothschild'in en büyük hissedarı olduğu İngiliz The Economist dergisi, 1988 yılında yayınladığı kapağında ‘2018'de dünyanın yeni para birimine hazır olun' ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte dünya finans merkezlerinin yönetimini elinde bulunduran Rothschild ailesi, GreyScale firmasının yatırım aracı olan Bitcoin Investment Trust'ın (GBTC) yatırım ortaklarından biri oldu. Söz konusu kapakta, bir Anka kuşunun ayakları altında yanan dolara ve kuşun boynunda üzerinde 2018 yazan altın renginde bir paraya yer vermişti” diye konuştu.

ABD'nin küresel gücünün ekonomiden, askeri güçten ya da teknolojiden gelmediğini belirten Özşahin, bu gücünü aslında dünyada dolaşımda bulunan Amerikan Dolarından aldığını belirten Özşahin sözlerinin devamında ise, “Amerika bugün hemen hemen her ülkede bir şekilde mevcudiyetini hissettiriyor. Bir güç kayması var ama dünyayı yöneten konumda. Amerikayı Amerika yapan sizce nedir? Ekonomisi değil. Amerika ekonomisi dünya ekonomisinin yüzde 16'sını kapsıyor. Çin yakında onu geçecek, bazı göstergelere göre de geçmiştir. Peki, askeri güç mü? Hindistan dünyanın en güçlü nükleer kapasitesine sahip ülkelerden birisidir. Ama hiç dünya siyasetinde ismi duyulmuyor. Demek ki askeri güç de yetmiyor. Peki, teknolojik güç mü? Orada da Japonya var. Teknolojik güç olmak da dünyayı yönetmeye yetmiyor. Eskilerin bir tabiri vardır, mühür kimdeyse Süleyman odur. Dünyada dolaşımdaki paranın içerisinde Amerikan Dolarının payı yüzde 71,180 küsür ülke var. Örneğin bugün Amerika'dan hazzetmeyen Venezuela ürettiği petrolü dolarla satmak zorunda kalıyorsa, demek ki burada bir şey var” dedi.