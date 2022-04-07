Dünyanın en büyüğü, üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor

Birbirinden farklı bitki ve ürünün üretilip dünyaya ihraç edildiği, dünyanın en büyük aromatik bitkiler bahçesi Sakarya Botanik Vadisi'nde 65 bin yeni fidan toprakla buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal kalkınmaya destek olmak amacıyla hayata geçirdiği, Sakarya Botanik Vadisi'nde yüzlerce çeşit bitkiyi ekiliyor. Üretilen ürünlerin ihracatı dünyaya gerçekleştiriliyor. Tıbbi, aromatik bitkiler ve peyzaj alanında çalışmalar sürerken, 60 kilometre uzunluk, 50 metre genişliğe sahip alanda yeniden dikim başladı. 20'den fazla tıbbi, aromatik ve birçok çeşit bitkinin yetiştiği arazide 65 bin adet yeni fidenin dikimine başlandı. Kekik, adaçayı, mentol nanesi ve biberiyelerin yer aldığı fideler zengin bir hasat döneminin başlangıcında toprakla buluştu. Dünya genelinde son dönemlerin en revaçta üretim alanı olan tıbbi ve aromatik bitki üretimi için oluşturulan dünyanın en büyük aromatik bahçesinde ayrıca kuşburnu, kedi otu, ahududu, böğürtlen, ıhlamur, gül ve lavanta yetişiyor. Üretim alanını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir süre önce bitkilerin satışıyla ilgili protokol imzalanan Almanya'daki bir firmanın yetkilileriyle birlikte ürünleri inceledi. Üretim aşamalarını tek tek kontrol eden Yüce, firma sorumlularıyla ilerleyen süreçte ihraç edilmesi planlanan ürünlerle ilgili görüşerek iş birliğinin güçlendirilmesi mesajını verdi.

“65 bin adet fidemiz toprakla buluşmaya geldi”

65 bin yeni fidenin toprakla buluşmak üzere vadiye geldiğini belirten Yüce, “Baharla birlikte bulunduğumuz botanik vadimiz de renkleniyor. Başlangıç noktası ile bitiş noktası toplamda 60 kilometrelik bir mesafe ve 3 bin dekarlık bir alan. Burada görüldüğü gibi, 20'ye yakın tıbbi ve aromatik bitki var. 65 bin adet fidemiz burada toprakla buluşmaya geldi. Ada çayı, biberiye, kedi otu dikimleri yapılıyor. Sakarya Botanik Vadisi'nin hiç bir noktasında ekilmemiş bir alan kalmayıncaya kadar gayretle çalışacağız. Sadece 78 bin kuşburnu fidanı diktik, 100 bin olana kadar devam edeceğiz. Sadece kuşburnu için 300 dönüm ayrıldı. Bitkilerimiz ciddi bir gelişim gösteriyor. Alman firmasıyla iş birliği halindeyiz, bu ürünlerin satışları Almanya'ya yapılmaktadır. Organik, orjinal ve hijyenik bir üretim sistemiyle Sakarya'nın dünyanın en büyük tıbbi ve aromatik bitkiler üretim merkezini oluşturduk. Burası üretiyor ve Sakarya kazanıyor” dedi.