‘Dur' ihtarına uymayarak kaçtı, alkollü şekilde yakalandı

Sakarya'da ön plakası olmadığı için durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin çalışması neticesinde yakalanan araç içerisinde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, alkollü sürücüye ise 11 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar esnasında, ön plakası olmayan bir araç durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenildi. ‘Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerce Arifiye ilçesi Kudüs Caddesi üzerinde yakalanan sürücü ve yanındaki kişi araçtan indirildi. Aracın arka koltuğunda 2 adet ‘Glock' marka ruhsatsız silah ve 23 adet fişek bulunurken, sürücü Ö.C.C.'nin 2.93 promil alkollü olduğu da tespit edildi. Sürücü Ö.C.C. ve yanındaki T.M. isimli şüpheliler gerekli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Arifiye Polis Merkezine götürüldü.

11 bin 168 TL cezai işlem uygulanan alkollü sürücüye ayrıca, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Alkollü Araç Kullanma” suçlarından da adli işlem yapılacağı da öğrenildi.