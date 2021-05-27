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Duraklar Büyükşehir ile yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla şehrin yoğun güzergahlarındaki otobüs duraklarını yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla şehrin yoğun güzergahlarındaki otobüs duraklarını yeniliyor. Deforme olan duraklar kaldırılarak yerine LED aydınlatma sistemine sahip modern görünümlü duraklar monte ediliyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı durakları yeniliyor. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla şehrin yoğun güzergahlarında talepleri karşılamayan otobüs duraklarının yerine LED aydınlatma sistemine sahip modern görünümlü yeni duraklar monte ediliyor. Yapılan açıklamada vatandaşların ulaşım kalitesinin artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.


Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda ihtiyaçları karşılamayan durakların yerlerine yeni estetik durakları monte ediyoruz. Siyah metal ve LED aydınlatma sistemine sahip yeni otobüs yolcu duraklarını şehir ve ilçe merkezlerinde uygun yerlere montajlama çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu yolculuk yapmaları için her gün ulaşım kalitesini artırmaya çalışıyoruz” denildi.

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