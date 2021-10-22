İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Durdurulan tırda 16 milyon 260 bin adet makaron ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 16 milyon 260 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi.

Konuya ilişkin ise 2 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir depoya operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenledikleri operasyon neticesinde 16 milyon 260 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.