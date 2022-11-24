Düzce depremi Sakarya'yı böyle sallamış

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin Sakarya'da ki etkisi birçok farklı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da güvenlik kameralarına da yansıdı. Park halindeki araçları savuran, lokantada bulunan kişilerin kaçışmasına yol açan depremin büyüklüğü ve korku dolu anları bu görüntüler ile bir kez daha gözler önüne serildi.