Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki deprem Sakarya'da da hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi.

Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Sakarya ve Kocaeli'de olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sakarya'da da evlerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. Sarsıntının ardından hemen dışarıya çıktığını anlatan vatandaş, "Birden sarsıntı başladı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamadım. Ayağa kalktım, ayakta durmakta zorlandım. Işığı açtım. Avizenin sallandığını gördüm. Telaşa kapıldım, ne yapacağımı bilemedim o an. İlk yaptığımız elime telefonu alıp dışarıya çıkmak oldu. Allah korusun. Ben 1999 depremini yaşamadım. Hala ellerim ayaklarım titriyor" dedi.