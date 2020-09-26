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Düzce'de damadını vuran cinayet zanlısı Sakarya'da yakalandı

Düzce’de damadını av tüfeğiyle vurup öldürmesi ardından kayıplara karışan kayınpeder jandarma ekiplerince Sakarya’nın Hendek ilçesinde yakalandı.

Düzce'de damadını av tüfeğiyle vurup öldürmesi ardından kayıplara karışan kayınpeder jandarma ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı.


7 Haziran 2020'de Düzce'nin Ağa Mahallesinde yaşayan kızını ziyarette giden kayınpeder Çağlar H., yaşadığı tartışma sonrasında damadı Erdoğan H.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay ardından kayıplara karışan Çağlar H.'nin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aydır firari olan Çağlar H.'nin Hendek ilçesi Turanlar Mahallesinde saklandığı bilgisini alan JASAT Timleri zanlıyı 20 gün boyunca sıkı takibe alarak saklandığı evi tespit etti. Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri 25 Eylül'de harekete geçerek firarinin saklandığı eve operasyon düzenledi. Firari zanlı, kaçmak için kendine gizli kaçış yeri hazırladığını tespit eden JASAT timleri firariyi takip ederek evin çevresini sardı. JASAT Timleri, firari Çağlar H.'nin saklandığı evin bahçesinde arkadaşları ile alkol aldığı esnada kıskıvrak yakaladı. Yakalan cinayet zanlısı Çağlar H., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerine sorgulanmak üzere teslim edildi.

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