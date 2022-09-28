(Düzeltme) Sokak ortasında öldüresiye dayak atmıştı, kendini böyle savundu

Sakarya'da sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dayak attığı videonun eski olduğunu iddia eden şahıs, kendisini ‘Kardeşimi dövmüşlerdi, bende karşılığını verdim' ifadeleriyle savundu.

Sakarya'da G.Ö. isimli şahsın, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye dayak attığı video sosyal medyada paylaşıldı. G.Ö.'nün, daha öncesinde Adapazarı ilçesinde yaşanan farklı bir kavgada, bıçaklanan K.A. isimli arkadaşının intikamı için olayı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. G.Ö., bıçakla yaralanan arkadaşı K.A. ile hastanede paylaştığı fotoğraf sonrasında, sokak ortasında öldüresiye dayak attığı videoyu sosyal medyasında paylaşmıştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince G.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinde kardeşini dövdükleri için, kendinin de karşılık vererek videodaki kişiyi dövdüğünü savunan G.Ö., olayın eski olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin herhangi bir şikayet olmaması sebebiyle, darp edilen kişinin tespiti yapılamadı. G.Ö., isimli şahıs polis merkezinde verdiği ifadesi sonrasında serbest bırakılırken, görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.