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Eba'yı en çok kullanan öğrencilere hediye verildi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, uzaktan eğitim sürecinde EBA’yı en çok ve en etkin biçimde kullanan öğrencilere hediye verildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, uzaktan eğitim sürecinde EBA'yı en çok ve en etkin biçimde kullanan öğrencilere hediye verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında oluşturulan ve çevrim içi sosyal eğitim platformu olan EBA'yı (Eğitim Bilişim Ağı), pandemi döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitimde en çok ve en etkili biçimde kullanan öğrencilere Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy tarafından çeşitli hediyeler verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Şube Müdürü Mehmet Sait Aydın, Özel Büro Murat Güdek ve okul müdürlerinden oluşan heyet, EBA kullanımını teşvik etmek amacıyla, eğitim ağını en çok kullanan öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde EBA platformunun özellikle pandemi dönemindeki etkin rolüne değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Esoy, platformu en çok kullanan öğrencileri tebrik ederek, ağı kullanım süresine göre öğrencilere tablet, akıllı saat ve taşınabilir disklerden oluşan hediyeleri bizzat takdim etti.

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