Ebeliğin dünü, bugünü ve yarını SAÜ'de konuşuldu

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner konuşmacı olarak katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Durat, sektörde nitelikli eğitim almış iyi ebelere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Türk kültüründe ebelerin her dönem önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, “Doğuran kadına yardım etmek her dönemde var. Selçuklu'da ebeler saygı gören önemli toplum liderleridir. Osmanlı'da kadınların ilk mesleği ebelikti. Ebelik eğitimine kabul edilen adaylar akıllı, hünerli, saygılı, temiz ve düzenli olmak zorundaydı” dedi.

Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde ebelik eğitimi üzerine yapılan çalışmalardan ve ebe mekteplerinden bahseden Prof. Dr. Sayıner, “Tarihsel gelişim sürecinde yapılanlar incelendiğinde, ebe ve ebelik hizmetlerine olan gereksinimin ve ebelik mesleğinin önemini daha iyi anlarız. Cumhuriyet döneminde özellikle de 1960 ve 2000 yılları arasında ebelik eğitiminin öneminin daha da iyi anlaşıldığı ve ağırlık verildiği, gerekli düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Temel sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemeler incelendiğinde, ebenin rolü daha iyi anlaşılmaktadır” diye konuştu.

Ebelerin görevlerinden, mesleğin tehditlerinden ve ebelik eğitimi sorunlarından bahseden Prof. Dr. Sayıner, “Bazı üniversiteler ebe eğitimi sorumluluğunu almalarına rağmen, üniversitelerin klinik eğitim verebilecekleri ortam sağlanmamakta, ebe öğrencilerin ve ebe eğitimcilerin mevcut durumda mezuniyet kriterlerini sağlayacak şekilde sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı bulunmamaktadır. Bu uygulamaların kurumsal protokollerle yürütülmesi, ebelik eğitimini kalitesi açısından önemlidir. Bu doğrultuda ebelik eğitiminin standardizasyona ve iyileştirmeye ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Ebelik uygulamalarındaki sorunlara da vurgu yapan Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tüm doğumların yüzde 29'u ebeler eşliğinde yapılmaktadır. Bu oran çok düşüktür. Büyük il merkezlerinde eğitim ve araştırma hastanelerinin büyük bir kısmında, doğum salonlarında gebelerin önemli bir kısmı ebeler tarafından izlenememektedir. Ebeler yeterince ebe desteği verememekte ve hemşireye benzer bir rol üstlenmektedir. Bu durum gebenin ebeden etkin doğum hizmeti almasında bir engeldir. Hastanelerde düşük risk grubu olan gebelerin takibinin ve doğumunun ayrı bir alanda ebeler tarafından yaptırılması uygun bir çözüm olabilir” ifadelerini kullandı.