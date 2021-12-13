Ebeveynlerin dikkati çocuklarda görülen skolyozun önüne geçiyor

Dr. Teoman Benli, ebeveynlerin sürekli çocukların sırt ve bel bölgelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Özel Adatıp Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Teoman Benli, çocuklarda skolyoz hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiler verdi. Benli, çocuklarda görülen skolyoz hastalığının erken teşhis edilmesinin en büyük etkeninin ebeveynler olduğunu belirterek çocukların bel ve sırt bölgelerini sürekli incelenmesi gerektiğini aktardı.

Omurganın yana doğru eğriliği skolyoz olarak adlandırılmaktadır

Özel Adatıp Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Teoman Benli, “Sağlıklı bir insan omurgasına yandan bakıldığında dümdüz olmadığı görülür ama arkadan bakıldığında omurga düz bir hat üzerindedir. Omurganın yana doğru eğriliği skolyoz olarak adlandırılmaktadır. Skolyoz tedavi yönteminde ilk sıraya klinik gözlemi koyabiliriz. Eğrilik açısı 25 derecenin altındaki orta dereceli deformiteler için kullanılan en yaygın yaklaşım, hastanın düzenli aralıklarla muayene edilmesidir. Takip aralıkları; hastanın yaşı, eğriliğin derecesi ve iskelet yapısına göre belirlenmektedir. Ayrıca sırt ve bel kaslarının güçlenmesi için pilates gibi egzersizlerin yapılması da hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecektir. Eğer bunlara rağmen eğrilik ilerlerse, çocuk büyüme yaşını tamamlamak üzereyse veya eğrilik 40 derecenin üzerinde ise cerrahi tedavi seçenekleri önerilmektedir” dedi.

Çocukların sırtları, omurgaları düzenli aralıklarla ebeveynler tarafından incelenmelidir

Çocuk yaşta görülen skolyozun belirtilerinin kolaylıkla anlaşılabildiğini ve erken teşhisin sağlanmasında en büyük görevin ebeveynlere düştüğünü belirten Benli, “Çocukların sırtları, omurgaları düzenli aralıklarla ebeveynler tarafından incelenmelidir. Çocuk öne eğildiğinde sırt çıkıntılarının oluşması skolyoz belirtisi olabileceği gibi sırtta tüylenme artışı, renk değişimleri ve denge problemleri de skolyozun belirtileri arasında gösterilmektedir. Direkt olarak karşıdan bakınca bile anlaşılabilecek en önemli belirtilerden biri ise birbirine eşit olmayan omuzlardır. Omurga bir tarafa doğru daha çok eğilim gösterebileceğinden kalçada yan duruş olabilir, bacaklarda gövdeye oranla orantısız bir kısalık görülebilir. Bu belirtilerin fark edilmesi halinde hiç vakit kaybetmeden bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurulması gerekmektedir” diye konuştu.