Eczaneden ilaç almak istedi şoke oldu

Sakarya'da yaşan Alaattin Dellaloğlu, eczaneden ilaç almak isterken kendi adına başkasının ilaç aldığını öğrenince şoke oldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinin Bağlar mahallesinde ikamet eden ve 2017 yılında nüfüs cüzdanını çarşıda kaybeden Alaattin Dellaloğlu, nüfus cüzdanını kaybettiğini anlayınca kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonrasında 2019 yılında bir eczaneye ilaç almak için gittiğinde ise kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak başkasının ilaç aldığını öğrenince şoke oldu. Kocaeli Sosyal Sigortalar Kurumu Güvenlik merkezi (SSK) ile konuştuğunu iddia eden Dellaloğlu, R.M. adlı kişinin kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak ilaçları aldığını belirtti. R.M. kişisini daha önce tanımadığını belirten Dellaloğlu, ”SSK yetkililerinden öğrenemediğim R.M. isimli şahs tarafında, kimlik bilgilerimin kullanılarak Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde muayene olduğunu ve yine reçete düzenlendiğini, bu ilaçların ise Edirne ili Keşan ilçesinden yine R.M. tanımadığım şahıs tarafından bir eczaneden alındığını öğrendim. Ben bu olay ile ilgili halen mağduriyet yaşıyorum” dedi.

Devlet tedbir kararı kapsamında 3 aydır maaş alamadığını söyleyen Dellaloğlu, “Ben bu durumu öğrendiğim zaman şoke oldum. Ben kendi ilaçlarım dışında kesinlikle başka bir ilaç almadım ve R.M. adlı kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Devlet tedbir kararı çıktı ve 3 aydır maaş alamıyorum. Benim kimlik bilgilerimi kullanarak adıma muayene olan, reçete yazdıran ve ilaç alan kişinin bulunmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum” diye konuştu.