Eğitim Araştırma Hastanesinde DUODOPA uygulaması başladı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Parkinson hastalığında yeni bir tedavi yöntemi olan DUODOPA uygulaması başladı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Güzey Aras ve Gastroenteroloji Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tarık Eminler'in başını çekitiği bir ekip tarafından Sakarya'da ilk defa uygulanan bir tedavi yöntemi ile yaklaşık 10 yıldır parkinson hastalığı olan ve son 1 yıldır eşinin yardımı olamadan tek başına yürüyemeyen hasta sağlığına kavuştu.

“DUODOPA tedavisi uygulamaları mevcuttur”

Konu ile ilgili açıklama yapan Nöroloji Kliniğinden Dr. Yeşim Güzey Aras,‘'Parkinson kronik, yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Beyinde yüzde 70 oranında hücre kaybına neden olur. Hastalık genetik ve çevresel etkenlerle ortaya çıkar. 65 yaş ve üzerinde her 100 kişiden birinde görülür. Toplumun yaşlanması ile birlikte her geçen gün hasta sayısı artmaktadır. Hastalığın ilk bulguları tek elde başlayan titreme, hareketlerde yavaşlama, yüz ifadesinde donuklaşma, yürümede bozulmadır. Tedavide kullanılan ilaçlar başlangıçta hastaların ellerde titreme ve yürümede bozulma şikayetlerini tama yakın düzeltse de zaman içerisinde hastalık ilerlemeye devam etmektedir. Bu durumdaki hastalara ilaç tedavisi yanında cihaz destekli tedaviler dediğimiz bir pompa yardımı ile göbekten ilaç uygulaması, halk arasında beyin pili olarak adlandırılan DBS ve bizim bugün hastamıza uyguladığımız DUODOPA tedavisi uygulamaları mevcuttur. Hastamız hastanemiz Hareket Bozuklukları ve Parkinson Polikliniğine hareketlerinin yavaşladığını ve son 1 yıldır eşinin desteği ile yürüyebildiğini söyleyerek başvurdu. Daha sonra hasta yatırılarak ayrıntılı olarak değerlendirildi. Hasta için en uygun tedavinin DUODOPA olduğuna karar verildi” diye konuştu.

“Evine taburcu ediliyor”

DUODAPA'nın perkütan endoskopik gastrojejunostomi adı verilen bir sistem ile uygulandığını ifade eden Gastroenteroloji Kliniğinden Dr. Ahmet Tarık Eminler, “Bu sistemin mideye yerleştirilen bir ucu bağırsaklara uzatılan bir ucu dışarıda bırakılan tüp aracılığı ile yapılıyor. Dışarıda bırakılan uca bir pompa takılarak DUODOPA'nın gün boyunca hastanın bağırsaklarına bu sistem yardımı ile veriliyor. Günde 10-15 kez ilaç içmek zorunda kalan hastalar bu sayede içtiği ilaçların birçoğundan kurtularak işlemden 3-4 gün sonra hastanın evine taburcu ediliyor” dedi.