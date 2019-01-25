Eğitim Fakültesi'nden çocuk dostu eğitim sokağı projesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen ‘Çocuk dostu eğitici sokak' konulu projenin ilk toplantısı Hollanda'da yapıldı.

Erasmus+ KA203 Stratejik Ortaklıklar kapsamında SAÜ Eğitim Fakültesi'nin koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Outdoor-oriented Practices in Early Childhood Education” projesinin ilk ulusötesi toplantısı, 19-23 Ocak tarihleri arasında Hollanda'nın Eindhoven şehrinde gerçekleştirildi. Okul öncesi eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik eğitici oyun alanlarının oluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında, çocukların sosyal gelişimini arttıracak uygulamalara da yer verilecek.

“Örnek sokaklara ziyaret”

Projenin Türk ortaklarından olan Hendek Belediyesi, Yenimahalle Anaokulu ile SAÜ Eğitim Fakültesi kadrosu, Hollanda, Portekiz ve Litvanya ekipleri ile bir araya geldi. Toplantıda projenin amaçları, etkinlikleri ve Hendek'te yapılması planlanan çocuk dostu eğitici sokakla ilgili detaylar konuşulurken, ilgili sokağın planlanması adına da Eindhoven'da yer alan örnek Woonerf sokakları, bölgedeki peyzaj mimarı eşliğinde ziyaret edildi.

“Sokağın tasarımı konuşuldu”

Hendek Belediyesinden gelen ekiple yapılan beyin fırtınaları, sokağın tasarımı konusunda ilk adımların atılmasını sağladı. Yenimahalle Anaokulu Müdürü Nuriye Sefa, çocukların sosyal gelişimini arttıracak olan bu sokak projesiyle daha mutlu ve özgür çocukların yetişmesine olanak sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Belediye ekibinden Plan ve Proje Müdürü Tunahan Kuru ise projenin bölgedeki diğer belediyeler için örnek teşkil etmesini hedeflediklerini ifade etti.

“Proje Hendek'te yapılacak”

Proje ekibinde yer alan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan da sokağın uzun vadede bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan, projenin Hendek'te yapılacak olan sokakla beraber bölgedeki çocukların gelişimi için büyük önem arz ettiğini kaydetti. Toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda ise süreç içerisinde ilgili adımların atılacağı ve sokak yapımının eğitsel düzenlenmesinin başlayacağı ifade edildi. Ortak ülkelerin de katılım göstereceği ikinci ulusötesi toplantısı, Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleşecek. Proje ekibi, sokağın ilerlemesini izlemek ve dönüt sağlamak adına Hendek'te tekrar bir araya gelecek.