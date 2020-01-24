Eğitimciler kampının konuğu Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş oldu

Sakarya'da başlayan Eğitimciler Kampı'nın konuğu olan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş yaptığı açıklamada, “Yunus Emre Enstitüsü olarak yurt dışında 58 merkezde geçen yıl 30 bin kişiye Türkçe öğretildi” dedi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 5. Tematik Kış Kampları kapsamında ‘Eğitimciler kampı' 15 ilde eş zamanlı olarak başladı. Kampların biriside Sakarya'da da devam ediyor. Kampın son dersine Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş konuk oldu. Ateş kampta kültürün öneminden bahsetti.

30 bin kişiye Türkçe öğretildi

Kültür, bakıldığında aslında çok önemli, kıymetli adeta milli güvenlik kadar önemlidir. Çünkü insanların zihinlerini analiz ettikten sonra istediğiniz kadar silahınız, tankınız, topunuz olsun onların hepsi size karşı da kullanılır. Dolayısıyla kültürüm çok önemli. Bu anlamda da Yunus Emre Enstitüsü bundan 10 yıl önce kuruldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde kuruldu. Geç kalınmış bir başlangıçtı ama Allah'a şükür her konuda olduğu gibi bu konuda da gene bir adım atılmış oldu. Yunus Emre Enstitüsünden sonra yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları kuruldu. Temel odağı yurt dışındaki Türklerle ilgilenmektir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasında da maarif vakfı kuruldu. Maarif vakfı da yurt dışında eğitim hizmetlerini yürüten bir vakıf. Yunus Emre Enstitüsü olarak yurt dışında 58 merkezde özellikle Türkçe öğretimi yapıyoruz. Türkçe'nin bir dil kültürün taşıyıcısıdır. Dilinizi öğrettiğinizde sizin alışkanlıklarınız diğer toplumlara geçmiş oluyor. Türkçe öğretimi onun için birinci önceliğimiz. 58 merkezde 30 bin kişiye geçen yıl birebir Türkçe öğrettik. Uzaktan Türkçe öğrenim platformumuzda da 300 binden fazla kişi Türkçe öğretiliyor” dedi.