Eğlence mekanları çatışmasında bir kişi tutuklandı

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada hastanede tedavi altına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana gelmişti. Mekanda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralanmıştı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri konuya ilişkin olarak 6'sı hastanede tedavi altında toplam 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında 19 Aralık günü adliyeye sevk edilen ve 2'si adli kontrol şartı olmak üzere toplam 14 şüpheli serbest kaldı. Akabinde hastanede gözaltında bulunan 6 şüpheliden 3'ü de 21 Aralık günü tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde de tedavisi tamamlanan bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenilirken bugün hastanede gözaltında bulunan İ.K. tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.