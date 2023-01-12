Eğlence mekanlarının çatışmasında cinayet şüphelisi olarak aranıyordu yakalandı

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma olayında firari olarak aranan ve cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen şahıs, Serdivan ilçesinde saklanmasına yardımcı olan 2 kişiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri konuya ilişkin olarak 6'sı hastanede tedavi altında toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 6 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekipleri olayla ilgili firari olarak aranan ve cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen U.K.'yi (36) Serdivan ilçesinde saklanmasına yardımcı olan M.H. (39) ve B.D. (36) isimli kişilerle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında ise 3 kişi adliyeye sevk edildi.