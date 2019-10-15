Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü ile devam etti

Yazar Ömer Sevinçgül'ün kaleme aldığı ‘Her Şey Anını Bekler' kitabı ilk olarak Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde ardından Ofis Sanat Merkezi'nde konuklarla buluştu. Yazar Sevinçgül, konuşmasının ardından öğrenciler ve konuklar için kitaplarını imzaladı.

Okumanın ve okutmanın önemine vurgu yapan Yazar Ömer Sevinçgül, “Edebiyatımızın temeli kelimelerden oluşur. Hayatımızda kelime olmadan hiçbir şeyi anlatamayız. 15'li yaşlarımda iken kendime yön vermek adına bana rehberlik edecek ve gelişimim için yanımda olacak insanlar aradım. Ancak böyle bir durum söz konusu olmayınca hayatıma gerçekten yön veren en önemli unsurun olan ‘kitap' olduğunu anladım. Meğer benim aradığım şey insan değil, insanların yazmış olduğu kitaplarmış. O gün kendime bir söz vererek benim gibi arayış içerisinde olan genç kalemlere rehberlik edeceğim ve hayatlarına yön vermelerine olanak sağlayacağım” dedi.