Ekipler her yerde kaybolan yaşlı kadını arıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Huriye İs için ekipler seferber oldu.

Karasu'nun Kızılcık Mahallesi Yukarı Sokak mevkiindeki evinden 3 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Huriye İs için arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde Huriye İs'in yaşadığı evin çevresinde AFAD Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş çaplı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Karasu İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı arama çalışmasında AFAD ekiplerinin köpekleri de kullanıldı.

Kaybolan kadının komşusu Fadime Kurtuluş, “Daha önce de gitti ve geldi. Bazen bir gün, bazen 3 gün gelmiyor. Ama sonradan kendi kendine dönüp geliyor. En son evinin bahçesindeydi. Kaybolmasın diye çapa işi verdik, elinde kazmayla oturuyordu. Sonra bir anda kayboldu" dedi.

Huriye İs'in ablası Fehmiye Kurtuluş ise "Kardeşim her zaman gidiyordu. Göremiyorduk, duymuyorduk. Daha önce 4-5 kez gitti ama geri gelmişti. Bu sefer gidişinden 4 gün geçti hala ortada yok” diye konuştu.