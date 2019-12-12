İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Ekmek Sanatı” SUBÜ'de konuşuldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün geleneksel hale getirdiği “Gastronomi Sohbetleri”nin dönem finali gerçekleştirildi.


Yazar, ekmek ustası ve Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik fakülte öğrencileri ve akademisyenleri tarafından ilgiyle takip edildi. “Ekmek Sanatı” başlıklı konferansta tarihsel süreçte tahıl ve ekmek üretimi, yerli tohum üretim ve ıslahı gibi konular ele alındı. Etkinlik Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık tarafından Mine Ataman'a plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.