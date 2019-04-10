Ekrem Yüce, Büyükşehir ve SASKİ bürokratlarıyla bir araya geldi

Buluşmada Genel Sekreter İbrahim Pehlivan, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik, Sezar Ercan ve Büyükşehir ile SASKİ daire başkanları yer aldı. Başkan Yüce, büyük bir gayret ve özveri ile Sakarya'ya en iyi hizmeti sunmak için çok çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Millete ve memlekete hizmet için kolları sıvadıklarını belirten Yüce, “Hepimiz bu koltuklarda emanetçiyiz. Bizlere tevdi edilen bu emaneti en iyi şekilde korumak, destekleriyle bizlere güç veren hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunmak durumundayız. Dolayısıyla çok çalışacağız. Gayret ve özveri ile zaman mefhumu gözetmeden çabalayacağız. Büyükşehir ve SASKİ olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Devam eden projelerimiz var, yenileri de eklenecek. Hepinizin tek derdi ve düşüncesi hizmet olsun. Şunu asla unutmayın sizlerden tek beklentim hemşehrilerimize hizmettir” dedi.

Gayret ve özveri ile zaman mefhumu gözetmeden çabalayacaklarını belirten Ekrem Yüce, “Hepimiz bu koltuklarda emanetçiyiz. Bizlere tevdi edilen bu emaneti en iyi şekilde korumak, destekleriyle bizlere güç veren hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunmak durumundayız. Dolayısıyla çok çalışacağız. Gayret ve özveri ile zaman mefhumu gözetmeden çabalayacağız. Büyükşehir ve SASKİ olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Devam eden projelerimiz var, yenileri de eklenecek. Hepinizin tek derdi ve düşüncesi hizmet olsun. Şunu asla unutmayın: Sizlerden tek beklentim hemşehrilerimize hizmettir” şeklinde konuştu.