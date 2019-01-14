AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Geyve'ye misafir oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce bugün Geyve'ye konuk oldu. Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri Belediye Başkanı Murat Kaya'nın misafiri oldular.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya programın açılışında bir konuşma yaptı. Kaya, “AK Parti Geyve İlçe Teşkilatımız, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımızın kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz her zaman olduğu gibi yine bir aradayız. 2001 yılından beri bu kutlu davaya hizmet eden değerli arkadaşlarımızla hamdolsun eski yönetiminden yeni yönetimine kadar aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. Geyve ilçe teşkilatımızla bir yumruk gibiyiz. İlk günkü aşkla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3. dönem belediye başkanlığına aday gösterildik. Burada en büyük başarı teşkilatımızın başarısıdır. İlçe teşkilatımızdaki bu birlik ve beraberlik hiç bozulmadan geldi ve bizlere 3. dönem başkan olmamızın önünü açtı” dedi.

Sabırla çalışacağız

Başkan Kaya, “Gerek genel merkezimiz tarafından teşkilatımızda yapılan oylamalarda, gerek görüşleriniz ile şahsımın yanında olan siz değerli teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Siyaset sabır işi ve bu sabırlı yolda bizlerin sürekli yanında oldunuz. Bu meşakkatli yolda, bu kutlu davada çok şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bu yol bu dava sabır işi. Bunun en büyük örneklerinden biri Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem Yüce'dir. Küsmeden darılmadan, bizlere ne görev verilirse yapmaya hazırız. Bizler bu yola Allah rızası için çıktık. Hamdolsun Geyvemiz'de hem kamu yatırımları hem de belediye yatırımlarıyla ilçemizi baştan aşağıya yeniledik” diye konuştu.

Sorumluluğumuz arttı

Alt yapı çalışmalarından üst yapı çalışmalarına kadar zorlu süreçlerden geçtiklerine vurgu yapan Başkan Kaya, “Zorlu süreçleri teşkilatımızla el ele vererek geçtik. Birlikte güzel projelere imza attık. Artık sorumluluklarımız daha da arttı. Geyvemizin çocuğu Büyükşehir Belediye Adayımız Sayın Ekrem Yüce'nin olması bize ayrı bir gurur verirken büyükte bir sorumluluk yüklemiştir. Artık hep beraber bir oydan ne olur demeden kapı kapı dolaşacağız. Başarılarımızı artırarak devam edeceğiz. Hepinize güvenim tamdır. Geyve'den davamıza, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem Yüce'ye rekor oy istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Güzel işler yapacağız

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ise yaptığı konuşmada birlik, beraberlik vurgusu yaparak, “Şehrimize katma değer katmaya, güzel hizmetler üretmeye geldik. El ele verirsek başarılı işler yapacağımıza inancım tam. Sakaryamızın güneyinden doğusuna, kuzeyinden batısına her yerini ilmik ilmik AK hizmetlerle donatmak için göreve talip olduk. Birbirimizin eksiklerini tamamlayarak, hizmet üretmek için çalışacağız. Güzel olanı sahiplenip daha da değerlenmesi için mücadele ederken kötünün karşısında duracağız” ifadelerine yer verdi.