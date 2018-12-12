Ekrem Yüce'den İHA'ya ziyaret

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin basın camiasına nezaket ziyaretleri devam ediyor. Yüce basın kuruluşları ziyaretleri kapsamında İhlas Haber Ajansı Sakarya İl Temsilciliğini de ziyaret etti. İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Yüce'ye gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yüce ise, yurt içi ve dışında özveriyle görev yapan ajans çalışanlarına başarılar diledi. Yüce, ulusal medyanın olduğu kadar yerel ile bölgesel medyanın da haber ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde temin etmelerine destek sunan İHA'nın çok önemli haberlere imza attığını söyledi.

Sakarya için ileriye dönük yapılacak çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Ekrem Yüce, "Bu tür ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Sakarya'mızı karış karış gezerek vatandaşlarımıza ulaşacağız" dedi.