İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El ele verip okullarının çevresini güzelleştirdiler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve vatandaşlar bir araya gelerek yaşadıkları mahalledeki okulun çevre düzenlemesini gerçekleştirdiler.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve vatandaşlar bir araya gelerek yaşadıkları mahalledeki okulun çevre düzenlemesini gerçekleştirdiler.


Okul etrafındaki düzensiz görüntüyü peyzaj çalışması ve ağaçlandırma yaparak düzelttiklerini belirten Turnalı Mahallesinde bulunan Hacı Osman Akgün İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Karagöz, "Çalışmalarımızda çevremizdeki herkesin desteğini gördük. Siyasilerimizin ve mahalle halkımızın maddi manevi destekleri sayesinde bu işinde altından kalkmış olduk. Bu necip halkımızla çok daha güzellikler üreteceğimize eminim. Hayal edip emek harcayıp, yorulalım yeter. Mahallemiz, çocuklarımız, milletimiz her şeyin en güzeline layık, bu emekleri koruyacaklarına, daha da geliştireceklerine eminim. Okul olarak sonraki hedefimiz okulumuzun sıralarını değiştirmek olacak''dedi.


Hacı Osman Akgün İlkokulu ve Ortaokulu'nun çevresi yapılan çalışmalar sonrasında güzel bir görünüme kavuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.