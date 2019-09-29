El ele verip okullarının çevresini güzelleştirdiler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve vatandaşlar bir araya gelerek yaşadıkları mahalledeki okulun çevre düzenlemesini gerçekleştirdiler.

Okul etrafındaki düzensiz görüntüyü peyzaj çalışması ve ağaçlandırma yaparak düzelttiklerini belirten Turnalı Mahallesinde bulunan Hacı Osman Akgün İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Karagöz, "Çalışmalarımızda çevremizdeki herkesin desteğini gördük. Siyasilerimizin ve mahalle halkımızın maddi manevi destekleri sayesinde bu işinde altından kalkmış olduk. Bu necip halkımızla çok daha güzellikler üreteceğimize eminim. Hayal edip emek harcayıp, yorulalım yeter. Mahallemiz, çocuklarımız, milletimiz her şeyin en güzeline layık, bu emekleri koruyacaklarına, daha da geliştireceklerine eminim. Okul olarak sonraki hedefimiz okulumuzun sıralarını değiştirmek olacak''dedi.

Hacı Osman Akgün İlkokulu ve Ortaokulu'nun çevresi yapılan çalışmalar sonrasında güzel bir görünüme kavuştu.