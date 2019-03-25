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El falı bakma bahanesiyle yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı

Sakarya’da el falı bakma bahanesiyle vatandaşların cebindeki parayı yankesicilik yaparak aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da el falı bakma bahanesiyle vatandaşların cebindeki parayı yankesicilik yaparak aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre Adapazarı ve Erenler ilçelerinde iki kişi, el falı bakma bahanesiyle yaklaşan şüphelilerin yankesicilik yöntemiyle ceplerindeki bin 100 TL'yi çaldıklarını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yankesicilik suçundan 16 adet kaydı bulunan D.F. (2O) ile 11 kaydı bulunan Ç.C.'yi (24) suçüstü yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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