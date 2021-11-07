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El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan aşağıya yuvarlandı.


Olay, Geyve ilçesi Sütalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bidonlarına su doldurmak için traktörünü yol kenarına park eden sürücü, traktörün el frenini çekmeyi unuttu. El freni çekilmeyen traktör hareketlenerek uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Takla atarak devrilen traktör, bölgeye gelen çekici yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada, traktörde maddi hasar meydana geldi.

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