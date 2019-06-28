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El Sanatları ve Ahşap Boyama beğeni kazandı

Adapazarı Belediyesi Yağcılar Bilgi Evi ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen “El Sanatları ve Ahşap Boyama” sergisi açıldı.


Adapazarı Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi hocalarının desteği ile açtığı “El Sanatları ve Ahşap Boyama Sergisi'ne, Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Besim Kıratlı, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Vedat Tetik, Müdür Yardımcısı Sündüz Şimşek, belediye meclis üyeleri, Halk Eğitim Bilgievi Hocaları, Bilgievi Yağcılar Sorumlusu Nalan Sinan, el sanatları öğretmeni Şerife Demir, ahşap boyama öğretmeni Bağdagül Atan ve çok sayıda davetli katıldı. Kursiyerlerin yıl boyunca yapmış oldukları el sanatları ve ahşap boyama sergisi büyük beğeni topladı. Davetlilere günün anısına kursiyerler tarafından yapılan işlemeli tablolar hediye edildi.

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