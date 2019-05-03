Elçin öğretmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İlkokul öğretmeni olan Elçin Öztürk evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Adapazarı ilçesinin Bahçelievler mahallesinde saat 06.00 sularında meydana geldi. Beşköprü Hacı Emine Oba İlkokulunda öğretmenlik yapan evli ve iki çocuk annesi, 39 yaşındaki Elçin Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta kalp krizi sonucu vefat eden Elçin Öztürk'ün ani ölümü okulunda, çevresinde ve eğitim camiasında büyük üzüntü yaşattı.

İlkokul öğretmeni Öztürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Bu sabah her zaman olduğu gibi öğrencilerine ve okuluna gitmek üzere hazırlık yaparken ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden meslektaşımız Elçin Öztürk'e Allah'tan rahmet, öğretmen eşi, çocukları, ailesi, öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve tüm milli eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.