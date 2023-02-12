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Elektrik akımına kapılan çiftlik sahibi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde tavuk çiftliğinde elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tavuk çiftliğinde elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.



Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tavuk çiftliğinin havalandırma sisteminde arıza olduğunu fark eden çiftlik sahibi Müslüm Yıldızdal (35), arızanın olduğu fanları kontrol etmek istedi. Kontrol ettiği esnada elektrik akımına kapılan şahıs yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrolde Yıldızdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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