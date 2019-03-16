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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan ismi öğrenilemeyen işçi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan ismi öğrenilemeyen işçi ağır yaralandı.


Olay, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan işçi, açıktaki elektrik kablosuyla temas edince elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan işçinin yardımına çığlıklarını duyan diğer çalışanlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ismi öğrenilemiyen yaralı işçiye ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesinde ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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